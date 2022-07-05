Минфин Японии ввел новые санкции против России

Япония расширила список санкций. В него внесли 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии, сообщили «Известия» со ссылкой на Минфин.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию вокруг Украины, кабинет министров согласовал новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации», — объявили японские чиновники.

Они заморозили активы людей, причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины», наложили запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских компаний, а также эмбарго на ввоз золота из России. Под санкции попали трастовые, бухгалтерские и аудиторские услуги, управленческое консультирование. Японские специалисты не смогут оказывать их россиянам.

Великобритания тоже расширила свой пакет санкций. Власти добавили в перечень еще семь физических и юридических лиц.