Стрелки всех часов замерли в 08:15. Ровно 77 лет назад США уничтожили Хиросиму

Атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки исполнилось 77 лет. В 1945 году — 6 августа и 9 августа — Штаты сбросили на города атомные бомбы. Жертвами стали сотни тысяч людей. Это были мирные жители, которые не представляли для Штатов никакой угрозы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за эти преступления.

Города стерли с лица земли

В результате американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки погибли свыше 450 тысяч человек. Те, кто смог выжить (183 519 человек), получили тяжелые заболевания, которые вызывает радиационное облучение.

Источник фото: public domain

США сначала хотели сбросить девять атомных бомб на рисовые поля или в море. Все ради достижения психологического эффекта, для поддержки операций десанта, которые планировалось провести на Японских островах в конце сентября 1945 года. Однако потом планы изменили и решили сбросить бомбы на города.

Источник фото: public domain

Хиросиму выбрали специально, потому что этот город подходил под критерии для достижения максимального разрушения и наибольшего числа жертв. У Хиросимы равнинное расположение, город окружают холмы, низкая застройка, к тому же в то время здания были преимущественно деревянными.

По словам очевидцев, которые смогли выжить, сначала они увидели яркую вспышку света, вслед за которой город накрыла волна, которая выжигала все на своем пути. В эпицентре все превратилось в пепел. Стрелки почти всех часов в городе остановились в 08:15, когда прогремел взрыв.

Удар по Нагасаки нанесли 9 августа. На город сбросили плутониевую бомбу под названием «Толстяк». Взрыв произошел в 11:02. В этот момент погибли сразу 70 тысяч мирных жителей. Число жертв росло, потому что люди продолжали умирать от лучевой болезни. Ежегодно список пополняется. По данным на 2014 год, бомбардировка унесла жизни 165 409 человек.

«На чужом несчастье счастья не построишь»

Сегодня в Хиросиме состоялась ежегодная траурная церемония памяти жертв бомбардировки. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого. Он отметил, что сейчас человечество начинает все больше понимать, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

«Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», — подчеркнул он.

Мацуи напомнил слова писателя Льва Толстого, о том что на чужом несчастье не построить собственного счастья, которое на самом деле заключается в счастье других.

«Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными. В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами русского писателя», — сказал мэр.

Дни покаяния США перед миром

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что американские власти убили сотни тысяч мирных жителей Японии, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир.

«США остаются единственным государством на планете, применившим ядерное оружие. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран», — написал он в своем Telegram.

Володин напомнил о разрушительном вмешательстве Штатов в дела Кореи, Вьетнама, Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии и Украины.

По его мнению, 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан.