Паспорт главы белорусских католиков признали недействительным

«Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным», — говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали обратиться для решения этого вопроса в МВД.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в беседе с ТАСС подтвердил, что паспорт Кондрусевича признали недействительным.

Главу белорусских католиков не пропустили через границу, когда он возвращался из Польши 31 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что Кондрусевича включили в список невъездных лиц после того, как он получил в Варшаве инструкции для выполнения определенных задач. Также он отметил, что появилась информация о двойном гражданстве католического митрополита.

Лукашенко отметил, что пока эта информация проверяется и с Кондрусевичем поступят в соответствии с действующим законодательством.

Во время своего визита в Польшу глава белорусских католиков дал интервью местному телеканалу, где, в частности, рассказал о проходящих в стране несанкционированных акциях протеста. Он отметил, что на улицы вышло новое поколение граждан, которое готово отстаивать свои права. При этом Кондрусевич осудил действия сотрудников силовых ведомств в отношении протестующих.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже не первую неделю. Они начались после президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Накануне в Минске прошел очередной несанкционированный марш противников действующей власти. По данным МВД, за нарушение закона о массовых мероприятиях задержали более 700 граждан.