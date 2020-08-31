Главу белорусских католиков не пустили в страну

Как уточнили в пресс-службе, Кондрусевича не пустили на пограничном переходе Кузница — Белосток — Брузги. Никаких причин или объяснений сотрудники пограничной службы священнику не дали.

ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Юрия Санько уточнил, что Кондрусевич — гражданин Белоруссии. Никаких проблем для выезда ему не чинили.

Санько отметил, что сейчас все пытаются разобраться в ситуации, но в любом случае информацию о случившемся передадут в другие структуры РКЦ.

Представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что никаких комментариев по недопуску в страну католического митрополита не будет.

Митрополит РКЦ Тадеуш Кондрусевич ранее в интервью польскому телеканалу рассказал о своем видении ситуации в Белоруссии после президентских выборов. По его словам, в стране выросло новое поколение граждан, которое готово защищать свои права. Также он осудил действия силовиков в отношении участников несанкционированных акций протеста.

Противостояние сторонников оппозиции и действующей власти Белоруссии началось после президентских выборов. Первые дни несанкционированные акции протеста заканчивались столкновением с силовиками. В результате с обеих сторон пострадали несколько сотен человек. Последние недели акции протеста носили мирный характер, но из-за нарушения общественного порядка белорусская милиция задержала 173 человек в разных городах страны.