Более 770 человек задержали во время протестов в Белоруссии 13 сентября

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске — более 500)», — написала Чемоданова.

Она добавила, что в Могилеве, возле торгового центра, один из протестующих напал на двух милиционеров, в Новополоцке участники повредили три служебных автомобиля правоохранителей, а в Бресте для обеспечения безопасности дорожного движения применили водомет.

Несанкционированные акции начались в Белоруссии после того, как ЦИК объявил результаты голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% белорусов.

Утром 14 сентября Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он впервые со дня выборов покинул страну.