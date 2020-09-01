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    01 сентября 2020, 13:44

    Лукашенко объяснил, почему главу белорусских католиков не пустили в страну

    Андрей Иванов

    Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пустили домой из Польши потому, что он «получил определенные задачи» за границей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на белорусского президента Александра Лукашенко.
    Лукашенко объяснил, почему главу белорусских католиков не пустили в страну

    Глава республики подчеркнул, что Кондрусевич внезапно выехал для консультаций в Варшаву, где ему обрисовали определенные задачи, считает Лукашенко. Именно поэтому его включили в список невъездных. По словам Лукашенко, появилась информация о двойном гражданстве Кондрусевича.

    «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону», — добавил Лукашенко и подчеркнул, что костелы в Белоруссии были и будут открыты.

    Митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в Белоруссию из Польши. Пограничники ничего не объяснили и не назвали причин запрета на въезд в республику. Лукашенко отметил, что ограничение коснулось не только главы белорусских католиков. В список попали еще несколько человек.

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