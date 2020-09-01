Лукашенко объяснил, почему главу белорусских католиков не пустили в страну

Глава республики подчеркнул, что Кондрусевич внезапно выехал для консультаций в Варшаву, где ему обрисовали определенные задачи, считает Лукашенко. Именно поэтому его включили в список невъездных. По словам Лукашенко, появилась информация о двойном гражданстве Кондрусевича.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону», — добавил Лукашенко и подчеркнул, что костелы в Белоруссии были и будут открыты.

Митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в Белоруссию из Польши. Пограничники ничего не объяснили и не назвали причин запрета на въезд в республику. Лукашенко отметил, что ограничение коснулось не только главы белорусских католиков. В список попали еще несколько человек.