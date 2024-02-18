Мир 18 февраля 2024, 23:44 Пашинян призвал не считать Армению союзницей России по конфликту на Украине Пашинян: Армения не стала союзницей России в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Армения никогда не занимала сторону России по украинскому конфликту и не может считаться ее союзницей. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян во время встречи армянской диаспорой в Мюнхене. Видео с заявлениями политика опубликовал на своем YouTube-канале журналист Давит Григорян.

Политик подчеркнул, что сильно жалеет, что никак не может повлиять на разрешение украинского кризиса.

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«Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что Армения сама находится в сложном положении и вынуждена учитывать все риски в своей внешней политике и отношения с другими странами в сфере безопасности.

В начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о поиске новых союзников республики в сфере обороны, так как сотрудничество с Россией не может остаться на прежнем уровне, который достигал по поставкам вооружений и средств обороны 97%.

Политик подчеркнул, что требуется выработать новую стратегию отношений с Ираном, США, Индией, Грузией, Францией и Россией, а также окончательно решить вопрос оставаться стране или уходить из состава членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отношения между Россией и Арменией охладились минувшей осенью после того, как армия Азербайджана взяла под контроль Нагорный Карабах. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в качестве главных союзников.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не становилась и нициатором ухудшения отношений с Арменией. Он отметил, что сотрудничество с республикой продолжилось после прихода к власти Никола Пашиняна, который в бытность оппозиционным политиком призывал разорвать все связи с Россией.