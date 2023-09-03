Мир 03 сентября 2023, 21:49 Надежды Армении на помощь России с сфере безопасности назвали неудачным опытом Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в сфере безопасности РИА «Новости»

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Россия не может обеспечить стратегическую безопасность Армении, так как сама сейчас нуждается в современном вооружении. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он пояснил, что выстраивание стратегией с единственным центром поддержки в лице России стали главной ошибкой властей, за которые республике пришлось поплатиться.

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«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении», — заявил Пашинян.

Глава правительства добавил, что сейчас власти республики пытаются найти новых партнеров для построения своей системы защиты. При этом с российской стороны они слышат обвинения о попытках западных стран выдавить ее из региона.

По словам Пашиняна, миротворческие силы России не в полной мере выполняют возложенные на себя обязательства по трехстороннему соглашению от ноября 2020 года. В частности они не могут разблокировать занятный азербайджанскими военными Лачинский коридор в Нагорный Карабах, где высок риск гуманитарной катастрофы.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Россия отдаляется от стран Южного Кавказа и однажды полностью оставит его без своей защиты.