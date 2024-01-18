Мир 18 января 2024, 13:13 Лавров оценил изменение отношений России и Армении Лавров исключил охлаждение отношений с Арменией со стороны России Global Look Press

Читать 360tv в

Россия никогда не выступала в качестве инициатора охлаждения в отношениях с Арменией. При этом многие занимающие высокие посты в республике политики, еще будучи в оппозиции, призывали к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной итогам работы внешнеполитического ведомства в 2023 году.

Лавров подчеркнул, что после прихода к власти действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна сотрудничество между странами продолжилось во всех сферах, как было при его предшественниках.

Реклама

«Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях», — заявил он.

Министр добавил, что Россия продолжила совместную работу с Арменией в энергетике, социальной сфере и военно-политических делах.

Отношения между Россией и Арменией охладились минувшей осенью после того, как армия Азербайджана взяла под контроль Нагорный Карабах. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о недостаточной работе Организации Договора о коллективной безопасности и раскритиковал выполнение Россией союзнических обязательств.

После этого Пашинян пропустил саммит лидеров стран СНГ, который прошел в Бишкеке. Президент России Владимир Путин заявил, что разговаривал с армянским премьером и его отсутствие на встрече связано с важными обстоятельствами. Глава государства добавил, что о выходе Армении из состава СНГ речи не идет.

Возвращение Пашиняна на международную арену началось во время визита на саммит Евразийского экономического совета, который прошел в Санкт-Петербурге в конце декабря. Также он посетил неформальный саммит глав СНГ.