Мир 02 февраля 2024, 01:13 Пашинян заявил об отказе продолжать военно-техническое сотрудничество с РФ Пашинян: Россия перестала быть ключевым партнером Армении в оборонной сфере РИА «Новости»

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что республике нужны другие союзники, так как она больше не может выстраивать военно-техническое сотрудничество с Россией как прежде. Об этом он заявил в интервью Общественному радио Армении.

Глава правительства отметил, что им нужно понять, с кем они реально смогут поддерживать оборонные и военно-технические отношения.

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«Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», — заявил Пашинян.

Он добавил, что республиканским властям нужно определиться, как они будут взаимодействовать с Ираном, Индией, США, Грузией, Францией и РФ, а также решить вопрос о нахождении в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.