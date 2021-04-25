Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян заявил, что подает в отставку с поста премьера Армении для проведения парламентских выборов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он сообщил, что до проведения досрочных выборов будет исполнять обязанности премьера.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», — заявил он.

Ранее он анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Премьер заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.

Никол Пашинян накануне оценил официальное заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века. Он подчеркнул, что позиция американской стороны подтверждает первенство прав человека и ценностей.

Байден ранее сделал официальное заявление о признании геноцида армян в Османской империи. В Азербайджане заявление президента США назвали неприемлемым. По словам главы государства Ильхама Алиева, это «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».