Пашинян назвал ситуацию в Армении «управляемой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил ситуацию в стране как «управляемая». Он в окружении охраны и толпы сторонников продолжает шествие по улицам Еревана к площади Свободы.

«Опасность всегда есть. Но мы все должны договориться, что подобного в Республике Армения происходить не должно. Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — процитировал «Sputnik Армения» слова премьер-министра.

Он отметил, что армия должна подчиняться «народу и премьеру», а опасность переворота «управляемая».

«Я считаю, что это эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго», — приводит его слова агентство.

Ранее Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. В Вооруженных силах заявили, что премьер «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян обвинил вооруженные силы в попытке военного переворота.