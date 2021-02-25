Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой госпереворота

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Пашинян обвинил вооруженные силы в попытке военного переворота.

«Генштаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным», — процитировал «Интерфакс» заявление Генштаба.

В Вооруженных силах Армении считают, что премьер-министр и правительство страны «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». В заявлении отмечено, что неэффективное управление действующих властей и серьезные ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели.

«ВС Армении долгое время терпели „атаки“ властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину», — сказано в заявлении.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения», заявление Генштаба ВС Армении подписало все руководство, включая начальника Оника Гаспаряна, а также командиров крупных воинских соединений и глав всех управлений.

Премьер-министр отреагировал на заявление Генштаба. Он обвинил их в попытке государственного переворота.

«Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем», — процитировал слова премьер-министра «Sputnik Армения».

В среду, 24 февраля, стало известно, что Никола Пашинан освободил от должности первого заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. Накануне военачальник посмеялся над словами премьер-министра Армении о российских «Искандерах».

Со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе противники Николы Пашиняна выходят на улицы с требованием отставки премьер-министра и правительства.