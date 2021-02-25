Пашинян и его сторонники вышли на митинг после попытки переворота. Трансляция из Еревана

После попытки госпереворота в Ереване начался митинг сторонников Никола Пашиняна. Премьер вышел к ним и вместе людьми прошел по улицам города. «360» ведет трансляцию с места событий.

Пашинян заявил, что сложившаяся общественно-политическая ситуация напряженная, но нужно договориться во избежание столкновений. Он отметил, что внутри Армении нет врагов. Однако есть вопросы, которые необходимо обсуждать. Премьер назвал требования военных его отставки эмоциональным и выразил надежду, что удастся избежать переворота.

«Даже те, кого я уволил, — мои братья, наши братья, солдаты нашей родины», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что не намерен бежать из страны. Следующее выступление главы кабмина должно состояться через несколько часов.

В четверг, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».