СМИ: жители Еревана начали блокировать улицы и требовать отставки Пашиняна

Волнения начались в Ереване. Местные жители блокируют улицы столицы Армении. Они хотят добиться отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала armnews. Агентство уточнило, что движение парализовано.

Утром 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна и его правительства. В Вооруженных силах заявили, что премьер «не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого в здание правительства приехали спикер и вице-спикер парламента — Арарат Мирзоян и Ален Симонян. Также туда прибыли депутаты и члены кабмина.

Генштаб предостерег главу Кабмина от применения силы против своего народа. В свою очередь Пашинян объявил об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства.

Премьер должен выступить перед ними в 16:00 по местному времени в 16:00 на площади Республики в Ереване. Об этом написало агентство «Sputnik Армения». Пашинян пообещал, что обеспечит безопасность граждан.