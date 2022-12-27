Мир 27 декабря 2022, 14:35 Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главной темой встречи с Путиным Премьер Армении Пашинян заявил о желании решить с Путиным кризис в Лачинском коридоре Пресс-служба Кремля

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Блокирование проезда по Лачинскому коридору — главная тема встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, этот отрезок дороги перекрыли представители Азербайджана, сообщило агентство «Интерфакс».

«На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос — кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт», — отметил Пашинян на встрече с Путиным.

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Премьер Армении напомнил, что дорога находится в зоне ответственности российских миротворцев. По словам Пашиняна, Азербайджан должен гарантировать беспрепятственный проезд пассажиров и грузов в рамках подписанного тремя странами соглашения 9 ноября 2020 года. Политик добавил, что хочет обсудить сложившуюся ситуацию и способы ее решения.

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Ранее Пашинян обвинил членов российской миротворческой группы в невыполнении своей задачи в Нагорном Карабахе. Он уточнил, что из-за перекрытия Лачинского коридора ситуация в регионе остается напряженной. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала возобновить движение по дороге, а также назвала контрпродуктивными обвинения в адрес миротворцев.