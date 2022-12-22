Мир 22 декабря 2022, 11:48 Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении задач в Нагорном Карабахе Премьер Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении задач в Карабахе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об очень сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора, а также невыполнения миротворцами из России своей миссии. Об этом написал «Интерфакс».

По его словам, кризис в Лачинском коридоре пока так и не разрешился. Он заявил, что из-за незаконной блокады Азербайджаном гуманитарная ситуация в Карабахе остается напряженной. Пашинян назвал действия армянской стороны незаконными и нарушающими международные обязательства, в том числе положения трехстороннего заявления от ноября 2020 года.

Реклама

По его словам, в соответствии с подписанным соглашением главами Армении, России и Азербайджана Лачинский коридор должен оставаться под контролем миротворцев РФ, а Азербайджан обязался гарантировать беспрепятственное передвижение по нему.

Реклама

«Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется», — подчеркнул премьер-министр.

Он сказал, что главная цель присутствия в Лачинском коридоре российских миротворцев — предупреждать какие-либо незаконные действия.