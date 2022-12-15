Важное 15 декабря 2022, 12:06 Захарова назвала недопустимыми обвинения в адрес российских миротворцев Представитель МИД Захарова: обвинения против миротворцев России недопустимы РИА «Новости»

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Обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев недопустимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула — неважно, откуда исходят эти провокации. Трансляция брифинга провели в YouTube-канале министерства.

«Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контпродуктивными», — высказалась Захарова о голословных обвинениях в адрес российских миротворцев.

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По словам официального представителя министерства иностранных дел, российский миротворческий контингент эффективно выполняет задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.

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Захарова прокомментировала блокировку Лачинского коридора — это переход между Арменией и Нагорным Карабахом. По словам представителя МИД, Россия обеспокоена этим решением, но рассчитывает, что в скором времени эту проблему решат.

США не уйдут от ответственности за удары украинских военных по территории России, отметила Мария Захарова. Она подчеркнула, что Штаты стали стороной конфликта, и теперь им придется ответить за террор ВСУ против мирного населения.