Важное 15 декабря 2022, 12:06 Захарова призвала как можно скорее возобновить движение по Лачинскому коридору Представитель МИД Захарова: Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора РИА «Новости»

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Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что власти рассчитывают на возобновление движения транспорта. Об этом рассказал ТАСС.

«Москва рассчитывает на возобновление транспортного сообщения в самое ближайшее время», — сказала она.

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Азербайджанские экоактивисты закрыли проезд по Лачинскому коридору — переходу между Армений и Нагорным Карабахом, рассказало РИА ФАН. Спустя время власти Азербайджана перекрыли экспорт природного газа в Нагорный Карабах по единственному газопроводу из Армении. Генсек ООН Антониу Гетерриш призвал остановить нагнетание конфликта, возобновить и обезопасить движение транспорта.

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