Мир 10 марта 2023, 11:52 Парламент Грузии проголосовал против принятия законопроекта об иноагентах во втором чтении РИА «Новости»

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Парламент Грузии проголосовал против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Трансляция заседания шла на сайте законодательного органа.

За принятие проекта проголосовал только один депутат, 35 высказались против. Решение не принято, прокомментировал спикер Шалва Папуашвили после голосования.

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Накануне грузинский парламент отозвал скандальный законопроект, ставший причиной массовыых протестов в Тбилиси. В первом чтении его приняли 7 марта. После этого оппозиция, а также организации и люди, получающие большую часть дохода из-за рубежа, устроили довольно агрессивную акцию протеста у здания парламента.

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Вопрос о том, примут ли в Грузии закон об иноагентах, по-прежнему открыт. Есть информация, что его отозвали лишь для дополнений и разъяснений народу. Грузия хочет добиться суверенитета, минимизировать зависимость от США и ЕС. Отозвав документ, грузинское правительство подчинилось Соединенным Штатам, а не народу, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он пожелал соседней стране все-таки состояться как суверенное государство.