Эксклюзив 09 марта 2023, 13:14 Грузия, вероятно, все же примет закон об иноагентах. Страна не хочет быть вассалом США и ЕС Политолог Светов: скорее всего, Грузия все равно примет закон об иноагентах РИА «Новости»

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Вызвавший бурные протесты в Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния» пока отозвали из парламента. Однако после доработок и разъяснительной работы с населением его все же могут принять, поскольку Грузия хочет вести самостоятельную политику, а не быть вассалом США и Евросоюза. Таким мнением поделился с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что власти Грузии довольно жестко отреагировали на протесты.

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«Говорят, что будет проведена разъяснительная работа среди населения в Грузии о том, для чего нужен этот закон. Думаю, они узнают немало интересного о том, кто и какие деньги получает из-за рубежа. Что те, кто вроде бы выступает за независимость Грузии, на самом деле марионетки в чужих руках. И закон все равно примут», — подчеркнул Светов.

Не марионетки

Он добавил, что во власти страны находятся люди «не очень политизированные, технократы», которые хотят, чтобы Грузия была не протекторатом России, или США, или ЕС, а страной с «более-менее своей политикой». Грузия хочет вступить в Евросоюз, но посматривает на ту же Турцию, которая, являясь членом НАТО, позволяет себе вести самостоятельную политику.

«Они не хотят, чтобы ими управляли, и хотят отсечь от политики ту часть общества, которая живет на чужие деньги», — резюмировал политолог.

В США закон, подобный тому, который хотели принять в Грузии, действует уже много лет. Соединенные Штаты в какой-то мере были инциаторами закона об иноагентах,

«Но вспомним, какую нервозность вызвало его принятие в России — сколько бастовали, возражали, сколько нападок мы претерпели. А здесь вдруг Грузия — страна, которую США вообще считают одной из своих подчиненных. Страна, которая якобы четко должна ориентироваться только на то, что им указывают США и Евросоюз. И вдруг она нагло пытается принять закон об иноагентах!» — рассудил эксперт.

Он напомнил, что законопроект предложили в двух версиях: разработанный в Грузии или полностью американский — и в итоге остановились на первом.

Очередная провинность

Протестующие получили поддержку от США и Евросоюза. По словам Светова, Грузии пригрозили, что ее никогда не пустят в ЕС. Она уже «провинилась», не присоединившись к санкциям против России и продолжив активную торговлю с ней. Более того, есть информация о том, что Грузия готовится восстановить дипломатический отношения с Россией, а это «уже совсем большая провинность, поэтому на них давят».

«Руководство ЕС на самом высоком уровне сказало Грузии: „Если вы попытаетесь разбираться с тем, как мы оказываем влияние на политическую жизнь в вашей стране, то никогда в ЕС не вступите и мы будем вас наказывать по всем направлениям“. Американцы сказали то же самое: немедленно отказаться от принятия законопроекта», — добавил Светов.

РИА «Новости»

Он пояснил, что тысячи протестующих — в основном те, кто десятилетиями живет на средства из-за границы, и для них лишиться этих денег — лишиться средств существования. Они не в первый раз «по команде» выходят на протесты, начиная с «Революции роз» при Саакашвили. Светов предположил, что принятием закона об иноагентах Грузия хочет минимизировать влияние и с российской стороны.

Под напором «улицы»

«Думаю, грузинские власти направляют закон об иноагентах и на то, чтобы пресечь влияние со стороны России. Чтобы те силы, которые симпатизируют России — их мало, но они есть, — не получали поддержки. Но прежде всего это касается американского и европейского влияния», — поделился политолог.

Законопроект, отозванный из парламента, подразумевает, что иноагентами будут считать людей и организации, чьи доходы минимум на 20% идут из-за рубежа. По мнению Светова, протесты идут только в Тбилиси — видимо, именно в столице Грузии живут потребители иностранной финансовой помощи.