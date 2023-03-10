Власть 10 марта 2023, 08:45 «За справедливое мироустройство». Володин пожелал Грузии состояться как суверенное государство Спикер ГД Володин: Грузия подчинились не народу, а США, но шанс на суверенность еще есть РИА «Новости»

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Власти Грузии подчинились не народу, а США, отозвав из парламента законопроект об иноагентах, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он пожелал соседней стране все же «состояться как суверенное государство».

Спикер Госдумы констатировал, что Соединенные Штаты «не разрешили» Грузии стать суверенной, поскольку считают, что только они могут принимать самостоятельные решения, а остальные должны существовать по их правилам. Любое несогласное государство рискует получить у себя «цветную революцию». Грузинский законопроект об иноагентах был неприемлем для США, поскольку ограничивал их влияние на внутриполитическую жизнь страны.

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Володин заметил, что каждая страна стремится к самостоятельности и будущее есть только у суверенных государств.

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«Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие. Мы за многополярный мир и справедливое мироустройство. США — за однополярный мир и свою гегемонию в нем», — указал председатель парламента.

Он перечислил рычаги управления мира, которые есть у Соединенных Штатов: финансовый (использование доллара как инструмента политического влияния), военный (при помощи блока НАТО) и, наконец, показавшая свою эффективность «мягкая сила» — финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других НКО. Именно «благодаря» этому третьему рычагу в ряде стран произошли революции, свергли избранные власти и назначили вместо них «марионеточные режимы».

Именно поэтому государства, которые хотят стать суверенными, в первую очередь принимают закон о запрете финансирования внутриполитической деятельности из-за рубежа или введении контроля за работой НКО, существующих на зарубежные средства. Это же собиралась сделать Грузия — в результате именно ее граждане стали бы влиять на важные решения в своей стране в разных сферах. Но «мягкая сила» США вывела людей на улицы, и власти Грузии подчинились именно ей, а не воле народа.

Вячеслав Володин уверен, что, сняв законопроект с рассмотрения в парламенте, Грузия «лишилась шанса на суверенитет». Но не все еще потеряно.

Он подчеркнул, что Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других стран и состоит в «сложных отношениях» с Грузией, а на межпарламентском уровне отношений и вовсе нет.

«Но несмотря на это хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство. Они наши соседи», — резюмировал Володин.