Британцы раскритиковали Евровидение, свое мнение они выразили под статьей на сайте издания The Telegraph. Читатели отметили, что на международном песенном конкурсе больше не ценятся музыкальные способности: он стал похож на соревнования по политической популярности.

На Евровидение — 2022 Великобритания заняла второе место, представитель Соединенного Королевства набрал 466 голосов. Украинская группа получила 631 балл. Британцы считают, что Евровидение стало полностью политизированным, и в этом году это стало еще более очевидно.

«Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча», — написал Madeleine Richardson.

«Это просто парад извращенцев», — подчеркнул пользователь Reginald Hey.

Призыв Kalush Orchestra со сцены «помогать Мариуполю и „Азовстали“» организаторы конкурса посчитали гуманитарным, а не политическим. За подобные лозунги по правилам Евровидения грозит дисквалификация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, судя по тому, кто стал финалистом песенного конкурса, «унижать Европу теперь в тренде».