«Парад извращенцев». Британцы раскритиковали Евровидение — 2022
Читатели британской газеты The Telegraph назвали Евровидение «парадом извращенцев»
Британцы раскритиковали Евровидение, свое мнение они выразили под статьей на сайте издания The Telegraph. Читатели отметили, что на международном песенном конкурсе больше не ценятся музыкальные способности: он стал похож на соревнования по политической популярности.
На Евровидение — 2022 Великобритания заняла второе место, представитель Соединенного Королевства набрал 466 голосов. Украинская группа получила 631 балл. Британцы считают, что Евровидение стало полностью политизированным, и в этом году это стало еще более очевидно.
«Меня нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча», — написал Madeleine Richardson.
«Это просто парад извращенцев», — подчеркнул пользователь Reginald Hey.
Призыв Kalush Orchestra со сцены «помогать Мариуполю и „Азовстали“» организаторы конкурса посчитали гуманитарным, а не политическим. За подобные лозунги по правилам Евровидения грозит дисквалификация.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, судя по тому, кто стал финалистом песенного конкурса, «унижать Европу теперь в тренде».