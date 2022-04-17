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    17 апреля 2022, 14:10

    Памятник Жукову в Харькове снесли во второй раз

    Украинские военные снесли восстановленный памятник маршалу Жукову

    Анатолий Минкин

    Группа украинских военных демонтировала бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Момент вандализма попал на видео, которое разошлось в социальных сетях.

    Глава администрации Немышлянского района города Татьяна Топчий в беседе с журналистами заявила, что к памятнику приехали две машины с военными. Сняли бюст с постамента и увезли в неизвестном направлении. На самом постаменте краской нарисовали украинский герб.

    Это уже второй снос памятнику советскому полководцу. В первый раз его повалили с постамента сторонники ультраправых организаций в 2019 году. Они заявили, что действовали в рамках кампании по декоммунизации.

    Поступок радикалов осудили политики, в их числе оказались депутаты Верховной рады. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Харькова обсудить с жителями города восстановление памятника Жукову.

    Он пояснил, что принятый прошлым правительством закон о декоммунизации позволяет сносить памятники советским деятелям. Но многие украинцы не согласились с демонтажем памятника, поэтому эту правовую коллизию надо решить путем обсуждения с жителями. Спустя несколько месяцев мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что памятник Жукову восстановили.