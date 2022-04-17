Памятник Жукову в Харькове снесли во второй раз

Группа украинских военных демонтировала бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Момент вандализма попал на видео, которое разошлось в социальных сетях.

Глава администрации Немышлянского района города Татьяна Топчий в беседе с журналистами заявила, что к памятнику приехали две машины с военными. Сняли бюст с постамента и увезли в неизвестном направлении. На самом постаменте краской нарисовали украинский герб.

Это уже второй снос памятнику советскому полководцу. В первый раз его повалили с постамента сторонники ультраправых организаций в 2019 году. Они заявили, что действовали в рамках кампании по декоммунизации.

Поступок радикалов осудили политики, в их числе оказались депутаты Верховной рады. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Харькова обсудить с жителями города восстановление памятника Жукову.

Он пояснил, что принятый прошлым правительством закон о декоммунизации позволяет сносить памятники советским деятелям. Но многие украинцы не согласились с демонтажем памятника, поэтому эту правовую коллизию надо решить путем обсуждения с жителями. Спустя несколько месяцев мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что памятник Жукову восстановили.