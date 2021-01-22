Пальмовое масло рекордно подорожало на мировом рынке

На мировом рынке рекордно подорожало пальмовое масло. Цена на него достигла максимума за 10 лет.

Стоимость на растительный продукт на малайзийской бирже Bursa Malaysia выросла до 961 доллара за тонну, сообщает The Wall Street Journal. Рост с прошлой весны превысил 100%.

Повышение стоимости на пальмовое масло произошло из-за дефицита рабочей силы из-за пандемии коронавируса в основных странах-производителях — Малайзии и Индонезии. Это привело к сокращению производства, и, как следствие, увеличению цены. При этом Индия и Китай повысили спрос на сырье.

Рост цен, по мнению экспертов, произошел также из-за сокращения объема удобрения полей, потому что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.

В России продолжают расти цены на продукты. На этот раз стремительно дорожают зерно и макаронные изделия. Кабмин планирует выделить 4,5 миллиарда рублей регионам для поддержки производителей муки и хлебопекарной промышленности. Эти деньги позволят не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых.