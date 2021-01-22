Пальмовое масло рекордно подорожало на мировом рынке
Стоимость на растительный продукт на малайзийской бирже Bursa Malaysia выросла до 961 доллара за тонну, сообщает The Wall Street Journal. Рост с прошлой весны превысил 100%.
Повышение стоимости на пальмовое масло произошло из-за дефицита рабочей силы из-за пандемии коронавируса в основных странах-производителях — Малайзии и Индонезии. Это привело к сокращению производства, и, как следствие, увеличению цены. При этом Индия и Китай повысили спрос на сырье.
Рост цен, по мнению экспертов, произошел также из-за сокращения объема удобрения полей, потому что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.
В России продолжают расти цены на продукты. На этот раз стремительно дорожают зерно и макаронные изделия. Кабмин планирует выделить 4,5 миллиарда рублей регионам для поддержки производителей муки и хлебопекарной промышленности. Эти деньги позволят не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых.