«Опасность пальмового масла — это раскрученный миф. <…> Пальмовое масло — точно такое же натуральное растительное масло, как и все остальные масла», — пояснил специалист.

По его словам, его производят из плодов масличной пальмы, которые схожи по своей природе с оливками. Он выразил сожаление, что из пальмового масла сделали некий образ вреда, подогреваемый в Сети и на страницах СМИ.