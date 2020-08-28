Эксперт: опасность пальмового масла — это раскрученный миф
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев развеял миф об опасности пальмового масла. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Опасность пальмового масла — это раскрученный миф. <…> Пальмовое масло — точно такое же натуральное растительное масло, как и все остальные масла», — пояснил специалист.
По его словам, его производят из плодов масличной пальмы, которые схожи по своей природе с оливками. Он выразил сожаление, что из пальмового масла сделали некий образ вреда, подогреваемый в Сети и на страницах СМИ.