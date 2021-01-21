Кабмин выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб и муку

Он заявил, что выделенные средства позволят компенсировать производителям муки часть затрат на покупку зерна, а хлебозаводы сократят издержки для реализации своей продукции.

«Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашение о предоставлении денег.

Накануне Минсельхоз предупредил производителей о возможности установить предельные цены на зерно и макаронные изделия. С начала года стоимость пшеницы выросла 3,5%, а макарон — на 8%.

Ведомство отправило запрос региональным властям с предложением обсудить с производителями продовольствия вопрос сдерживания цен.

ТАСС напомнил, что в конце 2020 года правительство направило 4,7 миллиарда рублей на компенсацию затрат производителей муки и хлеба. Большая часть средств предназначалась на покупку пшеницы, остальные деньги — на возмещение хлебопекарным предприятиям.