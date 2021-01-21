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    21 января 2021, 15:07

    Кабмин выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб и муку

    Анатолий Минкин

    Трансферты в размере 4,5 миллиарда рублей направят в регионы для поддержки производителей муки и хлебопекарной промышленности. Эти деньги позволят не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых. С таким заявлением на заседании правительства выступил премьер-министр Михаил Мишустин.
    Кабмин выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб и муку

    Он заявил, что выделенные средства позволят компенсировать производителям муки часть затрат на покупку зерна, а хлебозаводы сократят издержки для реализации своей продукции.

    «Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен», — подчеркнул премьер-министр.

    Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашение о предоставлении денег.

    Накануне Минсельхоз предупредил производителей о возможности установить предельные цены на зерно и макаронные изделия. С начала года стоимость пшеницы выросла 3,5%, а макарон — на 8%.

    Ведомство отправило запрос региональным властям с предложением обсудить с производителями продовольствия вопрос сдерживания цен.

    ТАСС напомнил, что в конце 2020 года правительство направило 4,7 миллиарда рублей на компенсацию затрат производителей муки и хлеба. Большая часть средств предназначалась на покупку пшеницы, остальные деньги — на возмещение хлебопекарным предприятиям.