Мир 03 января 2024, 12:25 Отсутствие реакции ОБСЕ на удары по Белгороду возмутило Россию Постпредство России: ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив удары по Белгороду РИА «Новости»

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе Хельга Шмид, а также занимающее пост председателя постпредство Мальты никак не отреагировали на удары ВСУ по Белгороду. Фактически руководство встало на сторону Украины, заняв предвзятую позицию. Об этом в Telegram-канале сообщило постоянное представительство России в ОБСЕ.

Так дипломаты отреагировали на совместное заявление Шмид и министра иностранных дел Мальты Яна Борга, осудивших удары по Украине. В своем заявлении они никак не упомянули о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря, когда погибли более 20 мирных жителей.

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В постпредстве России подчеркнули, что дипломаты Мальты продолжили предвзятую политику своих предшественников в оценке ситуации, которая касается Украины. Генеральный секретарь ОБСЕ также встала на сторону киевского режима, закрыв глаза на преступные обстрелы Белгорода, которые привели к жертвам среди мирного населения.

«Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — заявили в постпредстве России.

В минувшую субботу, 30 декабря, украинские боевики запустили ракеты по центру Белгорода. Жертвами удара стали 25 мирных жителей, в том числе пятеро детей. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ терактом. Он подчеркнул, что украинское командование целенаправленно выбрало цели для атаки мирного населения.

Отсутствие реакции мировой общественности только подстегнуло украинских боевиков. В минувший вторник, 2 января, они нанесли несколько ракетных ударов по Белгороду и пригородам.

Все запущенные на российскую территорию снаряды сбили системы противовоздушной обороны. Но упавшие на землю осколки привели к гибели одного мирного жителя и ранениям еще 11 человек.