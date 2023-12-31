Важное 31 декабря 2023, 13:40 После атаки ВСУ по Белгороду 109 человек попали в больницы Мурашко: 109 человек остаются в больницах после атаки ВСУ по Белгороду Chumakov Sergey/news.ru/globallookpress

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В стационарах после атаки ВСУ на Белгород остаются 109 человек, 40 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова привели «Известия».

Министр добавил, что необходимую помощь оперативно оказали всем, кто получил ранения. Для этого задействовали несколько медицинских учреждений.

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«Из 109 стационарных больных 22 пациента тяжелых», — заявил Мурашко.

Вооруженные силы Украины ударили по Белгороду 30 декабря. По поручению президента Владимира Путина в город направили бригаду Минздрава во главе с Мурашко и группу МЧС для оказания помощи пострадавшим при обстреле со стороны ВСУ.

Власти Курской области сообщили, что медики и ремонтные бригады находятся в состоянии повышенной готовности из-за удара по Белгороду. Они готовы выдвинуться на помощь жителям соседнего региона.