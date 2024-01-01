Важное 01 января 2024, 15:05 Путин дал оценку атаке ВСУ на Белгород Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом РИА «Новости»

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Обстрелом Белгорода украинские военные совершили террористический акт. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.

«Произошедшее в Белгороде — это террористический акт, безусловно. Они целенаправленно ударили по гражданскому населению», — сказал он.

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Глава государства признался, что внутри него «все кипит» из-за этой атаки Украины.

«Однако Россия не станет отвечать ударами по мирному населению Украины», — добавил Путин.

В субботу, 30 декабря, украинские боевики провели атаку на центр Белгорода. Жертвами ударов стали 24 человека, еще более 100 получили ранения, среди них есть дети. В ответ российские силы нанесли «удар возмездия» по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове, писал RT.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что с таким уровнем украинской агрессии регион еще не сталкивался ни разу.