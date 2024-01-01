01 января 2024, 15:05
Путин дал оценку атаке ВСУ на Белгород
Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом
Обстрелом Белгорода украинские военные совершили террористический акт. Об этом на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского сказал президент Владимир Путин.
«Произошедшее в Белгороде — это террористический акт, безусловно. Они целенаправленно ударили по гражданскому населению», — сказал он.
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Глава государства признался, что внутри него «все кипит» из-за этой атаки Украины.
«Однако Россия не станет отвечать ударами по мирному населению Украины», — добавил Путин.
В субботу, 30 декабря, украинские боевики провели атаку на центр Белгорода. Жертвами ударов стали 24 человека, еще более 100 получили ранения, среди них есть дети. В ответ российские силы нанесли «удар возмездия» по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове, писал RT.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что с таким уровнем украинской агрессии регион еще не сталкивался ни разу.
ВСУ
Владимир Путин
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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