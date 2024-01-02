Происшествия 02 января 2024, 21:38 Число раненных при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до 11 человек Белгородский губернатор Гладков сообщил об 11 раненых при обстреле ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организованные украинскими боевиками ракетные обстрелы Белгорода и пригородов привели к ранениям 11 человек. Такие уточненные данные привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в областную клиническую больницу доставили пострадавшую семейную пару с сыном. Отца врачи отправили на операцию для извлечения осколков из головы и рук. У его супруги и сына диагностировали контузию и шоковое состояние. После оказания помощи их отпустили домой.

Реклама

Шесть человек получили ранения в районе авторынка. Двух из них забрали на скорой помощи. У одного из мужчин осколок застрял в грудной клетке, а также травма головы. У женщины также ранение головы и контузия.

Такое же состояние без видимых травм диагностировали еще у троих мужчин и одной женщины. После оказания медицинской помощи их отправили домой.

Еще две женщины получили ранения рук. Одна находилась около автосалона Mercedes, когда снаряд ударил ее по кисти, оставив рваную рану без кровотечения. Вторая находилась в автобусе, куда кусок снаряда залетел, пробив крышу и задев по касательной руку пассажирки. Пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали помощь.

Белгородский губернатор уточнил, что погибший в ходе обстрела мужчина ехал в своем автомобиле, когда рядом с ним разорвался упавший снаряд. От полученных ранений водитель скончался на месте.

Белгород и Белгородский район подверглись трем массированным ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков во вторник, 2 января.

По данным Министерства обороны, для атак ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха». Все выпущенные ракеты сбили действующие в регионе системы противовоздушной обороны.

Погибший и пострадавшие мирные жители получили травмы в результате падения и детонации обломков сбитых боеприпасов.