Мир 04 декабря 2023, 12:08 Журналисты указали на странность в передвижениях Зеленского FT: Залужный перестал появляться на встречах Зеленского с военными Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время неоднократно встречался с генералами в областях страны, которые находятся недалеко от линии фронта. Однако вместе с ним не было главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила британская деловая газета Financial Times.

Журналисты сочли передвижения Зеленского без Залужного странными. СМИ сослались на источники в окружении украинского президента, которые говорят о разногласиях Зеленского и военачальника по поводу ведения контрнаступления. Как передал RT, Залужный также не появляется на фото с главой государства.

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Западные СМИ неоднократно указывали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. По данным The Economist, правящие силы Украины хотят переложить на военных провал контрнаступления. И тогда под ударом окажется главком ВСУ.

Ситуация обостряется тем, что рейтинг доверия к президенту стремительно падает. Рейтинг Залужного же, напротив, укрепляется. Несмотря на очевидную внутриполитическую борьбу, в офисе Зеленского отказываются признавать конфликт между президентом и главкомом.