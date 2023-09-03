Мир 03 сентября 2023, 22:02 Зеленский объявил о замене министра обороны Украины Президент Украины Зеленский: новым министром обороны станет Рустем Умеров РИА «Новости»

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Новым министром обороны Украины станет Рустем Умеров. Он сменит на этом посту Алексея Резникова. Об этом в ходе своего обращения объявил президент страны Владимир Зеленский. Видео с выступлением опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он пояснил, что свое решение принял, так как оборонное ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как с военными, так и обществом.

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«Возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что закон о назначении Умерова поступит в Верховную раду на предстоящей неделе.

Согласно открытым данным, Рустем Умеров занимал пост депутата Верховной рады от партии «Голос» и был секретарем парламентского комитета по правам человека и временно оккупированных территорий.

В июле он возглавил следственную группу по контролю за использование военной помощи Украине, а после стал председателем Фонда Госимущества.

Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах с представителями России после начала специальной военной операции. До прихода в политику он занимался бизнесом и числился советником лидера крымских татар Мустафы Джемилева.

Об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова журналисты сообщали несколько раз. Слухи появились снова в середине августа.

Тогда СМИ утверждали, что Зеленский назначит на этот пост министра инфраструктуры Александра Кубракова или главу ведомства по вопросам стратегических областей промышленности Александра Камышина. Но после появления этих сообщений депутат рады Алексей Гончаренко заявил, что все кандидаты отказались от назначения.

Резников заявил, что решение о его увольнении с поста примет президент Украины. Он добавил, что сам подаст в отставку только тогда, когда устанет смеяться над желающими его ухода.