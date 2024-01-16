Мир 16 января 2024, 00:13 «Отмороженные депутаты». Верховная рада Украины осталась без отопления Депутат Железняк: в здании Рады несколько дней не будет отопления РИА «Новости»

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Здание Верховной рады временно осталось без отопления из-за коммунальной аварии. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза „отмороженные депутаты“ заиграла новыми красками», — сообщил парламентарий.

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В последние дни в Киеве регулярно происходят крупные коммунальные аварии. Накануне канализационные воды затопили бульвар Жюля Верна в Святошинском районе украинской столицы. Два дома отключили от водоснабжения. В начале прошлой недели прорыв канализации также привел к затоплению улиц Святошинского района нечистотами. Дороги превратились в болото, также пострадал жилой массив Борщаговка.

В понедельник, 8 января, в Киеве протек потолок на станции метро «Академгородок». Работники станции пытались справиться с ситуацией с помощью тряпок и пластиковых бутылок. А в декабре прошлого года сразу шесть станций киевского метро закрыли из-за затопления.