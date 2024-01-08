Мир 08 января 2024, 22:20 Потолок протек на станции метро «Академгородок» в Киеве Unsplash

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Потолок начал протекать на станции метро «Академгородок» в Киеве, сообщило украинское издание «Телеграф». Сотрудники метро пытаются справиться с протечкой с помощью пластиковых бутылок и тряпок.

Протечки образовались по меньшей мере в трех локациях вестибюля станции. Вода испортила внутреннюю отделку «Академгородка» и штукатурку. Ранее станция неоднократно страдала от стекающей воды, однако коммунальные службы не смогли ничего сделать.

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Плачевное состояние метро остается одной из главных претензий киевлян к местным властям. В конце 2023 года на ремонт закрылись шесть станций синей ветки: они продолжили функционировать исключительно в качестве укрытий. Власти допускают временное прекращение работы красной ветки, соединяющей две части Киева: инспекция выявила повреждения моста через Днепр.

Ранее жители Киева столкнулись с другой коммунальной проблемой: улицы города затопило нечистотами из канализации, которые замерзли и превратились в «пахнущий каток». В ответ на происшествие депутат Рады Алексей Кучеренко призвал киевлян поумнеть.