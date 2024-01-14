Мир 14 января 2024, 13:36 Канализационные нечистоты вновь затопили улицы Киева «Страна.ua»: река из канализации снова потекла в Киеве

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По улицам Киева снова потекли канализационные стоки. Это случилось через несколько дней после ремонта предыдущего прорыва, сообщили украинское издание «Страна.ua».

Весь бульвар Жюля Верна в Святошинском районе затопило продуктами жизнедеятельности жителей Борщаговки.

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«От водоснабжения отключены два дома, сообщили в мэрии Киева. На месте работают аварийные бригады», — написали журналисты.

Масштабный прорыв канализации в Святошинском районе украинской столицы произошел в начале текущей недели. Улицы затопило нечистотами, несколько автомобилей тоже залило грязной водой. Прорыв превратил дороги в болото, также пострадал жилой массив Борщаговка на западе Киева.

Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал крупную коммунальную аварию и обратился к киевлянам с необычным заявлением. Он сказал, что жители столицы, возможно, станут умнее в будущем.