Мир 08 января 2024, 03:37 Улицы Киева затопило нечистотами из канализации «Зеркало недели»: улицы Киева затопило нечистотами из-за прорыва канализации Unsplash

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Масштабный прорыв канализации в Святошинском районе Киева привел к затоплению улиц нечистотами, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Несколько автомобилей оказались погружены в грязную воду.

Прорыв превратил несколько улиц в болото. Пострадал жилой массив Борщаговка на западе столицы. Специалистам удалось устранить утечку нечистот, после чего коммунальные службы приступили к расчистке района, однако вода успела замерзнуть. Местные Telegram-каналы предположили, что на утро жителей ждет «пахнущий каток».

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Киевская мэрия от комментариев отказалась, а ее действия вызвали недовольство среди местных жителей. По сообщениям очевидцев, владелец одного из затопленных автомобилей начал кричать фамилию мэра Виталия Кличко, что смогли услышать жители близлежащих домов.

Ранее киевляне получили другой повод критики в адрес Кличко. Согласно декларации, в 2023 году мэр украинской столицы приобрел элитный особняк в Гамбурге площадью 750 квадратных метров. Покупка обошлась бывшему боксеру в 536 миллионов рублей.