Мир 12 мая 2023, 16:17 Отказ организаторов Евровидения дать слово Зеленскому насмешил зрителей Читатели Daily Mail посоветовали не попавшему на Евровидение Зеленскому подготовить шоу РИА «Новости»

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Вещатели музыкального конкурса Евровидение отказались выпустить в эфир президента Украины Владимира Зеленского с его очередной речью с просьбой о поддержке страны. Как сообщила британская газета Daily Mail, организаторы заявили, что политическим заявлениям не место на музыкальном мероприятии. В комментариях к статье читатели отметили, что Зеленскому стоило подготовить шоу вместо того, чтобы в очередной раз произносить унылые речи.

В качестве музыкального сопровождения один из читателей посоветовал украинскому лидеру смешать песни Gimme Gimme Gimme и Money, Money, Money группы ABBA.

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«Это вполне может заменить все его выступления, в которых он вечно просит денег», — написал автор комментария.

Еще один читатель подчеркнул, что Зеленского и Украины стало очень много в информационном пространстве, поэтому хотя бы одно мероприятие в Европе должно пройти без их участия. С этим мнением согласился еще один комментатор.

«Этот комик, который надул много доверчивых стран, сделает все что угодно, только бы попасть на телевидение», — отметил он и добавил, что Зеленскому лучше вернуться на работу в шоу-бизнес, где он показал себя лучше, чем на посту главы государства.

Читатели британской газеты не оставили в стороне и оправдания организаторов.

«Слишком политическое выступление для Би-би-си? Это очень смешно», — написал один из пользователей. Он пояснил, что на этом телеканале уже давно нет ни одной программы, не связанной с политической обстановкой и Украиной.

«Евровидение уже много лет носит исключительно политический характер. Но если оно станет новой трибуной для политиков, то весь этот фарс можно сразу закрывать», — отметил еще один пользователь.

Победителем прошлогоднего Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам конкурса следующее музыкальное состязание должно пройти в стране, получившей главный приз. Но организаторы заявили, что для безопасности зрителей и артистов в этом году конкурс пройдет в британском городе Ливерпуле. Финал пройдет в ближайшую субботу, 13 мая.