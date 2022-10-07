Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле | 360°

Общество 07 октября 2022, 22:01 Поделиться Telegram

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Viber Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле Премьер Британии Лиз Трасс: Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле YouTube

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Глава британского правительства Лиз Трасс поздравила жителей Ливерпуля с тем, что они смогут принять международный песенный конкурс «Евровидение-2023». За это право также сражался Глазго, но уступил в финале за право проведения конкурса.

«Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет Евровидение в 2023 году», — написала Трасс в соцсетях.

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В этом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам хозяйкой нового конкурса должна была стать Украина, но Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести мероприятие в другую страну для обеспечения безопасности.

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Поскольку второе место занял британский певец Сэм Райдер, организацию конкурса доверили Соединенному Королевству. Руководство EBU забронировало для украинского конкурсанта место в финале.

При этом жители Великобритании считают победу Украины и особые условия для ее участника нечестными. Многие понимают, что Евровидение давно стало политизированным. Россия с этого года отказалась отправлять своего конкурсанта.

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