Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле | 360°

Все новости

Происшествия

07 октября 2022, 22:15

Рэпер Паша Техник впал в кому из-за передозировки. Жена музыканта обвинила в этом его новую пассию

Власть

07 октября 2022, 22:13

Запад не приструнил своего вассала Зеленского после слов о «превентивном ударе» — Песков

Реклама

Армия

07 октября 2022, 22:09

Путин разрешил командующим вручать награды от имени президента бойцам на передовой

Общество

07 октября 2022, 22:01

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Общество

07 октября 2022, 21:44

Список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron

Мир

07 октября 2022, 21:37

Британия в истерике. Почему ядерного удара России ждать не стоит

Спецоперация

07 октября 2022, 21:29

Мирошник заявил, что вдоль границы ЛНР сосредоточено до 40 тысяч военных ВСУ

Здоровье

07 октября 2022, 21:23

Лекарство для детей с лейкозом оказалось в дефиците в России

Мир

07 октября 2022, 21:14

Путин и Зеленский посетят саммит G20 в нобяре — The National

Общество

07 октября 2022, 22:01

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Премьер Британии Лиз Трасс: Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Читать 360tv в

Глава британского правительства Лиз Трасс поздравила жителей Ливерпуля с тем, что они смогут принять международный песенный конкурс «Евровидение-2023». За это право также сражался Глазго, но уступил в финале за право проведения конкурса.

«Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет Евровидение в 2023 году», — написала Трасс в соцсетях.

Реклама

В этом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам хозяйкой нового конкурса должна была стать Украина, но Европейский вещательный союз (EBU) решил перенести мероприятие в другую страну для обеспечения безопасности.

Реклама

Поскольку второе место занял британский певец Сэм Райдер, организацию конкурса доверили Соединенному Королевству. Руководство EBU забронировало для украинского конкурсанта место в финале.

При этом жители Великобритании считают победу Украины и особые условия для ее участника нечестными. Многие понимают, что Евровидение давно стало политизированным. Россия с этого года отказалась отправлять своего конкурсанта.

Евровидение

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама