Организаторы Евровидения приостановили членство Белоруссии в EBU

Европейский вещательный союз (EBU), выступающий организатором Евровидения, заявил, что приостанавливает членство Белоруссии в организации. Причиной стало ухудшение прав и свобод журналистов в республике, заявили в EBU.

Представители союза заявили, что организация внимательно следит положением СМИ в Белоруссии. После президентских выборов в этой стране EBU проводил кампанию в защиту независимой журналистики и свободы слова.

В заявлении EBU также обратили особое внимание на видеозаписи с признаниями Романа Протасевича и Софии Сапеги. В организации убеждены, что они были сделаны под принуждением. Озабоченность союза вызывает и то, как Белорусская ТРК освещает события в стране.

«В свете этих событий у исполнительного совета не было иного выбора, кроме как предложить приостановить членство БТРК. Теперь у Белоруссии есть две недели на ответ, после решение союза вступит в силу», — предупредили в EBU.

Ранее на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги отреагировала Международная федерация велоспорта. Было принято решение перенести проведение чемпионата Европы по велотреку из Белоруссии в другую страну.