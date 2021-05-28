ICAO начала расследование посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации объявила о начале расследования экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Информация об этом появилась на официальном сайте IСАО.

Совет организации на специальном заседании выразил обеспокоенность в связи с инцидентом и решил выяснить все обстоятельства случившегося.

«Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием», — говорится в заявлении организации.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая, но совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки был задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был одним из пассажиров этого рейса. Белорусские правоохранители также задержали россиянку Софию Сапегу.

Telegram-канал Nexta признан экстремистским в Белоруссии. Протасевича обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

София Сапега, по данным МИД РФ, подозревается в совершении серии преступлений в Белоруссии. В настоящее время они арестованы и находятся в СИЗО.