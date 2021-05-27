Минск оставили без чемпионата Европы по велотреку

Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске. Такое решение было принято в свете текущей международной ситуации, заявили в пресс-службе организации.

Европейское первенство должно было пройти с 23 по 27 июня. По словам президента UEC Энрико Делла Касы, последние дни UEC с Белорусской федерацией велосипедного спорта отслеживали ситуацию, которая переросла в международную дискуссию, и на сегодняшнем заседании было принято решение отменить мероприятие в Минске.

«Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит велогонщикам из 50 национальных федераций участвовать в континентальном соревновании этого сезона», — добавил Делла Каса.

Принудительная посадка самолета с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем произошла 23 мая в Минске. Инцидент вызвал резкую критику со стороны Европы. ЕС собирается вводить санкции против Белоруссии.

Случившееся отозвалось и на чемпионате мира по хоккею в Риге. Там на центральной площади города где расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею, сняли государственный флаг Белоруссии и заменили его на бело-красно-белое знамя. Это сделали глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и председатель городской думы Мартиньш Сакис. За этим последовала высылка латвийских дипломатов из Белоруссии.