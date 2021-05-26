София Сапега призналась в сливе личных данных белорусских силовиков. Если это не самооговор, ее ждет тюрьма

Россиянку Софию Сапегу сняли с самолета Ryanair в Минске вместе с ее молодым человеком, бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. В Сети уже появилось видео с ее признанием. Сапега рассказала, что администрировала канал, который публиковал данные белорусских силовиков. Опрошенные «360» юристы сомневаются, что Россия сможет спасти свою гражданку от тюрьмы, но и показательной жестокости от приговора не ждут.

Хронология событий

Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая, после того как самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии. Вместе с ней задержали и сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Российский МИД сообщил, что точные обвинения в адрес Сапеги неизвестны, однако предполагалось, что ей вменяют преступления, совершенные в августе–сентябре 2020 года. Уже 25 мая адвокат россиянки Александр Филанович рассказал, что его доверительницу арестовали на два месяца. Статью, по которой подозревают Сапегу, защитник назвать не смог, так как дал подписку о неразглашении белорусским силовикам.

Вечером 25 мая в Сети появилось видео с признанием Софии Сапеги в совершенном преступлении: она заявила, что якобы была «редактором Telegram-канала „Черная книга Беларуси“, который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Российский МИД позднее заявил, что направил к Сапеге своего представителя. В Сети стала появляться информация о том, что российский консул якобы отказался помогать задержанной, но в ведомстве это опровергли. Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что консул уже встретился с родителями россиянки.

Вопросы к признанию

Бизнес-профайлер Алексей Крутилин специально для «360» оценил видео с признанием Сапеги и сказал, что полный вывод по нему сделать сложно. В конце ролик обрезан — там арестованная начинает улыбаться, и причины этого неясны.

«Она делает паузу между словами „сотрудников внутренних дел“ и улыбается, но улыбка обрезана — это сильно смущает, поэтому я бы сказал 50 на 50, что [видео] правдивое», — уверен Крутилин.

Специалист добавил, что для Сапеги происходящее является стрессом, хотя ее поза — наклон вперед и положение рук — говорит о том, что она готова к разговору.

Снято, скорее всего, не с первого раза — она слишком уверенно себя чувствует. Либо она понимает, что ее Российская Федерация как-то вызволит, либо что она по этому делу проходит как-то боком и ей даже предъявить ничего нельзя, поэтому она довольно уверенно себя чувствует Алексей Крутилин.

Когда Сапега говорит о том, что летела с Протасевичем одним рейсом, она закрывает глаза на длительное время, отметил профайлер. По его мнению, это очередной признак стресса, хотя она и не напугана.

«Скорее всего, она понимает, что совершила ошибку, полетев с Протасевичем одним рейсом», — добавил Крутилин.

В том, что девушка говорит неправду о своей причастности к каналу, сливавшему данные силовиков, Крутилин сильно не уверен.

«Она как будто несильно посвящена во всю эту историю. Она, скорее всего, там третья по иерархии — чувства вины у нее нет. Если она что-то администрировала, то, скорее всего, недавно», — заключил эксперт.

Верить или нет?

Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с «360» обратил внимание на то, что в случае Софии Сапеги нужно особенно внимательно рассматривать возможность самооговора. Прежде всего, по мнению защитника, возникает вопрос, кто снял ее признание, ведь проносить аппаратуру в СИЗО запрещено.

Единственные, у кого эта возможность есть, — это органы следствия по разрешению изолятора, то есть у тех, кто дело ведет. А если они это видео сняли, значит, у них была заинтересованность Алексей Гавришев.

Мать Софии Сапеги Анна Дудич рассказала журналистам, что новость о задержании дочери в Белоруссии повергла ее в шок. Реальных причин ареста Сапеги она назвать не смогла — правоохранители ничего родителям не сказали. Однако Дудич уверена, что ее дочь всегда была вне политики, поэтому и задержание связывает только с тем, что София — девушка Протасевича.

Отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил сайту kp.ru, что падчерица была аполитична, просто оказалась не в том месте и не в то время. Перед задержанием она якобы успела отправить матери одно сообщение со словом «мама». С тех пор связи с дочерью у Дудичей нет.

«Мы знали, что она встречается [с Протасевичем]. <…> Они уже взрослые, они сами принимают решения. <...> Конечно, мы не то что не одобряли, но предупреждали, что это хорошим, возможно, не закончится, по крайней мере в Белоруссии. Потому что Роман объявлен в розыск был», — объяснил Сергей Дудич.

Грядущая ответственность

Алексей Гавришев добавил, что если признание Сапеги на камеру окажется самооговором, то уголовное дело прекратят, а саму девушку отпустят. А вот если ее вину удастся доказать, ей может грозить уголовная ответственность за экстремистскую деятельность — до пяти лет тюрьмы.

Однако Telegram-канал «Sputnik Беларусь» передает со ссылкой на источник в силовых структурах республики, что Сапеге готовятся предъявить обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Наказание по этой статье может достигать 12 лет тюрьмы.

Президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий добавил в разговоре с «360», что Сапега и Протасевич должны были понимать, что их действия могут повлечь за собой ответственность. Но в том, что паре вынесут максимально строгий приговор, адвокат сомневается.

«С учетом сложившейся международной ситуации я не думаю, что это будет какой-то показательно жесткий процесс. Здесь, скорее, будут исходить из принципа того, что главное — неотвратимость, что вы не убежите и не спрячетесь», — заключил Новицкий.