Мир 07 марта 2024, 11:02 Орбан встретится с Трампом вместо Байдена вопреки законам США Премьер Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом во Флориде Ting Shen/Xinhua/globallookpress

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В программу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США включили встречу с республиканцем Дональдом Трампом и участие в панельной дискуссии по международным отношениям, но вопреки правилам не запланировали переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом сообщило РИА «Новости».

По «Закону Логана» частным лицам в США запретили вести международные переговоры. Однако с Виктором Орбаном во Флориде встретится Дональд Трамп — бизнесмен, кандидат в президенты. Они обсудят украинский кризис.

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Кроме того, политик примет участие в панельной дискуссии «Будущее отношений между США и Венгрией» с главой исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом. С президентом Джо Байденом венгерский премьер общаться не планировал.

Незадолго до поездки Виктор Орбан и Дональд Трамп обменялись любезностями в публичном поле. Венгерский премьер заявил, что только республиканец, придя к власти, сможет остановить конфликт в Восточной Европе. Бизнесмен назвал политика великим лидером.