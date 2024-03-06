Мир 06 марта 2024, 06:48 Темой встречи Орбана с Трампом во Флориде станет украинский кризис Министр Сийярто: Орбан обсудит с Трампом во Флориде мирный план по Украине Chris Kleponis/Consolidated News Photos/globallookpress

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом пройдет во Флориде. Они обсудят дипломатическое разрешение украинского конфликта, сообщил РИА «Новости» глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал министр.

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Петер Сийярто заявил, что мир на Украине ассоциировался у венгерского правительства с возвращением к власти Дональда Трампа. Министр заявил, что без его избрания гораздо меньше перспектив на завершение конфликта дипломатическим путем. Глава МИД Венгрии признал, что большинство стран Европы другого мнения на этот счет.

В годы правления республиканца американо-венгерские достигли высокого уровня, а в мире не вели крупных вооруженных столкновений. Петер Сийярто заявил, что уважает право американцев на избрание любого президента, но Дональд Трамп стал бы лучшей кандидатурой с точки зрения глобальной безопасности.

Встреча политиков, по информации агентства, пройдет 8 марта. Виктор Орбан приедет в поместье Мар-а-Лаго.