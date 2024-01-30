Мир 30 января 2024, 14:23 Орбан увидел в Трампе надежду на завершение конфликта на Украине Le Point: Орбан заявил о возможностях Трампа остановить конфликт на Украине Panoramic / Global Look Press

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Бывший президент США Дональд Трамп — единственный из мировых лидеров, кто может остановить конфликт на Украине. С таким заявлением в интервью французскому журналу Le Point выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что если бы Трамп остался на второй президентский срок, то сейчас страны Евросоюза не стали бы собирать помощь Украине. По словам Орбана, бывший президент США обладает достаточными полномочиями, чтобы быстро завершить конфликт.

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«У мира есть имя — Дональд Трамп», — заявил премьер-министр Венгрии.

Интервью Виктор Орбан дал в преддверии внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза, где опять поднимут вопрос об одобрении многолетнего пакета финансовой и военной помощи Украине.

Комментируя сообщения СМИ, что руководство блока намерено принять жесткие меры к Венгрии в случае очередной блокировки пакета, Орбан назвал такое поведение шантажом.

Журналисты газеты Financial Times сообщили, что Евросоюз заморозит вложения в венгерскую экономику, а также примет меры для ослабления курса форинта и инвестиционной привлекательности страны. План реализуют, если Венгрия не снимет вето с выделения помощи Украине.

Внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза пройдет в ближайший четверг, 1 февраля.