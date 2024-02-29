29 февраля 2024, 09:42
Премьер-министр Венгрии приедет в имение Трампа
Bloomberg: премьер Венгрии Орбан во Флориде встретится с Трампом
Кандидат в президенты США, бизнесмен Дональд Трамп примет в своем имении во Флориде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Встреча состоится в начале марта, сообщило агентство Bloomberg.
Знакомый с планами республиканца источник заявил, что Виктор Орбан приедет в поместье Мар-а-Лаго 8 марта. Посольство Венгрии в США, предвыборный штаб Дональда Трампа и госдепартамент не прокомментировали слова собеседника агентства.
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Этот визит, заявил автор статьи, усилит беспокойство союзников США по поводу перспективы возвращения Дональда Трампа к власти. Оба политика — правого толка, и многие американцы поддержали позицию Виктора Орбана по противодействию иммиграции и ограничению прав меньшинств.
Незадолго до этого Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Последний пожелал республиканцу победы на выборах.
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