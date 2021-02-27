Оппозиция Армении встретила решение президента аплодисментами

Оппозиция, собравшаяся у парламента Армении, аплодисментами встретила решение президента не подписывать указ об отставке главы Генштаба. Об этом сообщило РИА «Новости».

На митинге собралось несколько тысяч человек. На сцену вышел лидер оппозиции Вазген Манукян. Он объявил, что президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке главы Генштаба. Собравшиеся встретили объявление овациями.

Манукян также сказал, что в воскресенье, 27 февраля, политические акции не состоятся. Вместо них пройдет концерт. Митинги продолжатся в понедельник на этом же месте.

После окончания протестной встречи сторонники оппозиции шествием добрались до центра города. Полицейские не вмешивались в происходящее.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после слов премьер-министра Никола Пашиняна о российских «Искандерах». Политик заявил, что армянских военных подвели эти ракетные комплексы, купленные у России. По его словам, оружие срабатывало в 10% случаях. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал такое заявление главной ошибкой Пашиняна. А Минобороны России опровергло применение «Искандеров» в Нагорном Карабахе.

Замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что его отправили в отставку. Следом за ним предложили уволиться и начальнику Генштаба. В ответ ВС Армении потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал это попыткой переворота и призвал сторонников выйти на улицы. А оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь рядом с парламентом.