Кремль с тревогой наблюдает за событиями в Армении

В Кремле отметили, что с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. Москва призвала противоборствующие стороны успокоиться, но подчеркнула, что происходящие события — внутреннее дело страны.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», — отметил Песков.

Он добавил, что Кремль призывает всех к спокойствию и подчеркнул, что ситуация должна оставаться в конституционном поле. Песков уточнил, что Владимир Путин пока не общался с Николом Пашиняном, однако если понадобится, контакт оперативно организуют.

Пресс-секретарь российского лидера также отказался комментировать слова премьера Армении о возможной неисправности комплексов «Искандер». Он подчеркнул, что российская военная техника не раз доказывала свою эффективность.

«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», — сказал он.

Ранее Пашинян отметил, что во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» не взрывались, или взрывались на 10%.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ведомство также предостерегло его от использования силы против своего народа. В результате Пашинян призвал собраться у правительства своих сторонников, а также уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Премьер Армении назвал случившееся попыткой государственного переворота.

Вместе со сторонниками Пашиняна на улицы вышли его противники. Они продолжают настаивать на том, чтобы Пашинян покинул свой пост.