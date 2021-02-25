Минобороны России опровергло применение «Искандеров» в Карабахе

В Минобороны РФ заявили, что Армения не применяла свои комплексы «Искандер» во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Конашенков заявил, что в Минобороны РФ с «недоумением и удивлением» восприняли заявление Пашиняна о якобы не взорвавшихся или взорвавшихся только на 10% ракетах «Искандер».

«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах ВС Республики Армения», — заявил РИА «Новости» пресс-секретарь МО РФ.

Он предположил, что Пашиняна могли ввести в заблуждение, поэтому он использовал неточную информацию.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720Э, или „Искандер-Э“, испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720Э „Искандер-Э“ является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми», — заявил Конашенков.

Военный обозреватель Карен Вртанесян ранее заявил, что вся Армения «ломает голову» над тем, что имел в виду Пашинян, когда говорил про «Искандеры», рассказал RT.